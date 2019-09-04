Мичиган стал первым американским штатом, запретившим продажу вейпов

ТАСС, 4 сентября. Штат Мичиган первым в США ввел запрет на продажу вейпов - электронных сигарет с ароматизированными добавками. Об этом в среду сообщила губернатор штата Гретхен Уитмер в интервью газете Washington Post .

По ее словам, причиной для принятия такого решения стали участившиеся случаи легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга, в особенности среди молодежи. "Ключевой приоритет правительства Мичигана - защита здоровья детей", - указала Уитмер.

Она отметила, что запрет будет распространяться на продажи вейпов как в интернете, так и в розничной сети. Данная мера коснется электронных сигарет со сладкими и фруктовыми ароматами, а также с добавками мяты и ментола. При этом электронные сигареты с табачными картриджами будут по-прежнему доступны для потребителей. "Компании используют фруктовые ароматы, чтобы у молодежи развивалось пристрастие к курению", - подчеркнула губернатор.

Запрет, как уточнила Уитмер, вводится сроком на полгода и может быть впоследствии продлен еще на 6 месяцев. В течение этого периода власти оценят эффективность принятых мер по борьбе с вейпингом.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека. В августе Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в стране в настоящее время проводятся расследования обстоятельств возникновения подобного же заболевания у 193 человек в 22 штатах.

В январе этого года руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 возрастет число курящих подростков. Он обнародовал собранные ведомством данные, согласно которым число курящих несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет. Свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год.