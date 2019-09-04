Минприроды рассчитывает до конца года заключить с Китаем соглашение о лесовосстановлении

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство природы РФ рассчитывает до конца года заключить с КНР соглашение о восстановлении вырубленных насаждений в Сибири и на Дальнем Востоке. Планируется построить селекционно-семеноводческие комплексы для выращивания лесопосадочного материала. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на полях Восточного экономического форума в среду.

"В правоохранительной системе взаимодействие идет между нашими спецслужбами и службами Китая. Мы в части восстановления леса и создания селекционно-семеноводческих комплексов на территории РФ, в том числе с привлечением китайских инвестиций, в этом году, я думаю, первое соглашение мы уже будем подписывать", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

При этом отвечая на вопрос, оказало ли положительное влияние на ход переговоров с Китаем заявление Минприроды о возможном запрете экспорта леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, он отметил, что решение этой проблемы должно лежать не в плоскости запретов, а в плоскости урегулирования ситуации. "Тот сегмент рынка, который мы потеряем в Китае, будет занят другими странами. Просто надо это понимать. Для экономики нашей это будет только большая проблема. Пустить это все светлую, белую историю - это задача сложная, она еще предстоит", - пояснил министр.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса и поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для решения данной проблемы с использованием космических технологий. Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что предстоит проанализировать связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.