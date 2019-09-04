Синоптики прогнозируют обильные осадки и сильный ветер в Нью-Йорке из-за урагана "Дориан"

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Ураган "Дориан" достигнет Нью-Йорка сильно ослабленным в пятницу и принесет обильные осадки. Об этом сообщила в среду телекомпания PIX-11 со ссылкой последние метеопрогнозы. Скорость ветра в городе будет достигать 11,6 -17,8 м/сек, а на восточном побережье Лонг-Айленда - 22,35 м/сек.

В районе международного аэропорта имени Кеннеди - крупнейшего в районе Нью-Йорка - скорость ветра, по последнему метеопрогнозу, к вечеру пятницы усилится до 10,2 м/сек. Как отметила в этой связи с среду газета The New York Times, из-за приближающегося урагана часть рейсов в аэропортах Нью-Йорка может быть отменена или задержана.

Согласно последней сводке Национального центра по наблюдению за ураганами, эпицентр "Дориана" сейчас находится в 155 км к северо-востоку от Дайтона-Бич (штат Флорида) и перемещается со скоростью 13 км/ч в северо-западном направлении. Максимальная скорость ветра в районе урагана достигает 46,9 м/сек.