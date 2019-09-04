Жители атлантического побережья США готовятся к приближающемуся урагану "Дориан"

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 2 млн человек, проживающих на атлантическом побережье США, оповещены о необходимости эвакуации в связи с приближающимся ураганом "Дориан". Как свидетельствуют данные, размещенные в среду на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США, в настоящий момент эпицентр урагана находится в 155 км от штата Флорида и движется со скоростью около 3,6 м/с.

Вероятность прямого удара стихии, которая еще в воскресенье классифицировалась как ураган самой высокой - пятой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, миновала. Несмотря на это, все еще сохраняется опасность для прибрежных районов американских штатов Флорида, Джорджия, а также Южная и Северная Каролина.

Ожидается, что ураган, сила которого понизилась до второй категории (скорость ветра в порывах стихии достигает сейчас 45 м/с), приблизится вплотную к побережью США в четверг-пятницу, в отдельных случаях - вечером в среду.

Сохраняется опасность

В ночь со вторника на среду сильные порывы ветра ощущались в прибрежных районах Флориды. В некоторых местах было объявлено о том, что подтопления, вызванные погодными условиями, могут представлять опасность для жизни. Метеорологи предупреждают, что жители нескольких районов Северной и Южной Каролины должны быть готовы к тому, что уровень воды может подняться на 1-2 м, ураган будет сопровождаться сильными волнами, не исключена возможность образования торнадо.

Американские телеканалы транслируют кадры того, как жители прибрежных районов США готовятся столкнуться лицом к лицу со стихией, скупая продовольствие, бензин и заколачивая оконные ставни, чтобы минимизировать возможный урон своим жилищам. Многие магазины и заправочные станции во Флориде не открылись в среду с утра, остановлены занятия в школах и университетах, закрыты для посетителей тематически парки - такие как Walt Disney World и Legoland, отменены сотни авиарейсов. Многие средства общественного транспорта переведены в режим эвакуации жителей, открыты центры оказания помощи населению.

Разрушения на Багамах

В то же время ситуация на Багамских островах, жители некоторых из которых провели с воскресенья по вторник не одни сутки в самом сердце стихии, обстоит значительно хуже. По последним данным, жертвами "Дориана" на островах архипелага стали уже, по меньшей мере, семь человек. При этом власти признают, что это число может значительно вырасти. Хотя на островах все еще ощущаются сильные порывы ветра и ливень, в некоторых районах начата поисковая операция и разбор завалов.

Как видно на кадрах, которые транслировали американские телеканалы, на северных островах Большой Багама и Абако повреждены или полностью разрушены сотни домов, затоплены обширные территории. Как отмечала телекомпания CNN, большая часть портов на архипелаге уничтожена. Компания Iceye, представившая в понедельник снимки со спутника, сообщила, что порядка 60% площади Большого Багама оказались затоплены, а по оценке агентства Блумберг, эта цифра еще выше и достигает 70%.

Перемещение по островам крайне затруднено. На видеозаписях, сделанных с вертолета, видно, что на подтопленных улицах лежат обломки домов, беспорядочно разбросанные автомобили, катера, грузовые контейнеры, мусор. Затоплены взлетно-посадочные полосы аэропортов и аэродромов.

"Мы столкнулись с одним из самых жестоких национальных кризисов в истории нашей страны. Для восстановления потребуются массовые, координированные усилия", - сказал премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис. Всего на Большом Багама проживает порядка 50 тыс. человек, на Абако - около 17 тыс.