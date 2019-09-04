В Петербурге запустили "Навигатор профессий" для школьников и их родителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Городскую информационную систему "Навигатор профессий Санкт-Петербурга" запустили в среду в Академии цифровых технологий. Проект поможет школьникам выбрать специальность и просчитать свою будущую зарплату, сообщила председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева.

"В создании навигатора принимали участие школьники, педагоги, студенты, руководители образовательных учреждений, вузов, промышленных кластеров. С помощью портала уже к 8-му классу наши дети совместно с родителями смогут определиться, какую профессию выбрать и, что очень важно, приблизительно просчитать свою будущую заработную плату", - процитировала Воробьеву пресс-служба комитета по образованию.

Навигатор профессий Санкт-Петербурга - проект для школьников и их родителей, реализованный по поручению временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова. Информационная система дает возможность учащимся 7-11-х классов быстро и просто получить рекомендации о выборе образовательного учреждения различного уровня, а в последующем и места работы.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, с проектом уже сотрудничают ведущие предприятия, которые предоставили актуальную информацию по возможным вакансиям и проанализировали свои потребности в будущем. Среди них ПАО "Мегафон", ООО "Яндекс", ГК "Ростех", ОАО "РЖД" и другие.