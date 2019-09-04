В Петербурге создали мобильное приложение-карту с именами ленинградцев, погибших в блокаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение, в котором на интерактивной карте можно увидеть имена погибших в блокаду ленинградцев, выпустили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в среду на сайте инициативной группы "Комитет 8 сентября" в социальной сети "Вконтакте".

Инициативная группа во главе с историком и краеведом Львом Лурье организует День памяти 8 сентября, в рамках которого все желающие могут прийти на любую из городских площадок-участников для того, чтобы прочесть имена погибших в блокаду. Их будут зачитывать во дворах жилых домов, школ, учреждений, в офисах, на городских площадях. В списке площадок на данный момент более 50 адресов, в их числе - ЦВЗ "Манеж", Большая Хоральная синагога, Центральный музей железнодорожного транспорта, Кронштадтский морской музей, Нахимовское военно-морское училище, киностудия "Ленфильм" и многие другие.

"Каждый дом в историческом центре города стал в блокадные дни 1941-1944 годов последним адресом для сотен ленинградцев, квартиры в нем - последними для целых семей. Интерактивная карта позволяет увидеть имена погибших на улицах и в домах вокруг нас в реальном времени и делает историю близкой, а трагедию видимой и осязаемой. На волонтерских началах было создано мобильное приложение с адресами и именами погибших в блокаду", - говорится в сообщении на сайте.

Приложение "Блокада. Имена" для iOS стало доступно для скачивания в среду. Оно визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев с указанием их имен и биографических данных. "В приложении реализован простой поиск по имени, позволяющий искать родственников. На данный момент в базу поиска внесено 376 тыс. имен, список дополняется", - отмечается на сайте.

"Дополнительное финансирование даст возможность реализовать приложение для Android, а также сделать базу интерактивной, позволив горожанам вносить в нее имена и биографии своих погибших родственников", - отмечается на сайте проекта.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, это одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в нацистской осаде на протяжении 872 дней. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн ленинградцев.