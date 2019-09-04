Замурованный в камне меч установили в новом парке Железноводска

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Железноводска установили в городском парке меч, замурованный в камне. Арт-объект воплощает древнюю легенду, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"В Железноводске воплотили в металле мифический меч храброго Бештау. Клинок, замурованный в камне, установили в новом парке "Комсомольская поляна", который откроется 28 сентября. Новое пространство станет площадкой для празднования Дня города Железноводска", - говорится в сообщении.

Согласно легенде, территория Кавказских Минеральных Вод стала местом битвы воина Бештау и его отца Эльбруса, причиной раздора стала красавица Машука. В бою Бештау разрубил голову Эльбрусу, но тот смог на пять частей разрубить своего сына. Сердце воина выпало из груди и окаменело, эта часть мифа также будет отражена в парке. "При строительстве общественного пространства был обнаружен камень весом более 10 т, который по форме и местоположению совпал с легендой", - отметили в пресс-службе.

Благоустройство "Комсомольской поляны" в Железноводске проходит по проекту "Формирование комфортной городской среды". Ранее у входа в парк был построен детский городок в виде уменьшенной копии Московского Кремля. В парке будут расположены спортивная площадка, роллердром, памп-трек (велосипедная трасса с ямами, кочками и контруклонами), концертная площадка и амфитеатр, которые смогут единовременно вмещать более 20 тыс. зрителей.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ путем реализации ежегодно комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2 тыс. специалистов.