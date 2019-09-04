Соцработники Ленобласти будут получать премии за сокращение показателей бедности в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют в 2021 году ввести премии социальным работникам, которые они будут получать за сокращение показателей бедности на территории региона. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области по итогам V форума социальных работников региона.

В ходе форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что намерен ввести систему премий для социальных работников и социальных служб в случае сокращения числа выплачиваемых пособий по бедности. "Скорее всего, эта программа у нас заработает с 1 января 2021 года. Мы будем первые в России с такой программой, которая может потом быть адаптирована для других субъектов Российской Федерации", - отметил Дрозденко.

В сообщении отмечается, что для выполнения поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи - к 2024 году сократить число малоимущих в России вдвое - регион планирует использовать различные инструменты.

"Мы нашли очень хороший вариант - это, во-первых, проанализировать условия жизни каждой малоимущей семьи и каждого малоимущего гражданина и заключить социальный контракт, по которому человек получает возможность повысить свои доходы путем трудоустройства или вступления в кооператив. Второе, проанализировать те семьи, которые не получают социальную помощь, и эту помощь предоставить", - процитировала пресс-служба главу региона. По словам Дрозденко, если эти варианты не сработают, малоимущие семьи будут получать пособия по бедности.

По словам губернатора, в ближайшие годы информация о малоимущих семьях и одиноких людях будет оцифрована, чтобы назначить им помощь в упрощенном порядке и контролировать исполнение соцконтрактов. "Органы власти намерены стимулировать работодателей принимать на 1/2 ставки пенсионеров, многодетных мам и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также создавать на селе условия для развития потребительской кооперации, чтобы малоимущие могли заниматься птицеводством, а продукцию бы реализовывали молодые фермеры", - добавили в пресс-службе.

По данным Росстата, доля бедных в Ленинградской области в 2018 году составляла 9,4% от общей численности жителей или 170,5 тыс. человек. Большая часть из них - семьи с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Основной инструмент борьбы с бедностью в регионе сейчас - государственная социальная помощь, в том числе на основе социального контракта.