В СПЧ назвали большинство сообщений в интернете о нарушениях на выборах дезинформацией

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 80% сообщений в интернете о нарушениях на выборах в РФ содержат информацию о действиях, которые нельзя квалифицировать как нарушения. Такие данные в среду на пресс-конференции в ТАСС привел сопредседатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член СПЧ Игорь Борисов.

"Порядка четырех пятых сообщений, которые размещены сегодня в информационно-коммуникационных сетях, включая интернет, до 80%, не являются нарушениями, хотя маркируются как нарушения", - сказал Борисов, уточнив, что речь идет о сообщениях в соцсетях и специализированных блогах.

"В общей сложности всего лишь тысяча уникальных сообщений [о нарушениях], - уточнил он. - Из этой тысячи только порядка 20% имеют признаки какого-то правонарушения, включая процедурные нарушения, связанные с организацией голосования".

По его словам, информационные вбросы стали активной частью современных избирательных процессов во всем мире. "Речь идет об увеличении фейковых новостей, направленных на дискредитацию выборов как демократического процесса", - подчеркнул член СПЧ, добавив, что они увеличиваются год от года в "арифметической прогрессии". "Они, прежде всего, засоряют информационное пространство, - считает он. - Недостоверная информация вредит справедливости, честности избирательных процедур и дискредитирует институт выборов, фактически, вводит в заблуждение избирателей".

В качестве меры реагирования мониторинговая рабочая группа по выборам обратилась к составителям "Карты нарушений" движения "Голос". "Мы просим привести "Карту нарушений" на выборах в соответствие с действительной ситуацией и реальными событиями в городе Москве и исправить статистику на главной странице сайта, а также название самого сайта в соответствии с той информацией, которая там размещается", - заключил Борисов.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).