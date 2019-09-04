В Дахау почтили память убитых 75 лет назад красноармейцев

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Траурные мероприятия, посвященные памяти 92 расстрелянных в 1944 году красноармейцев, прошли в среду в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау на юге Германии. Как сказал корреспонденту ТАСС глава Фонда Александра Печерского Илья Васильев, речь идет об участниках лагерного сопротивления, которые входили в организацию "Братский союз военнопленных".

"Существует феномен сопротивления в концлагерях, который по разным причинам не нашел должного отражения в общепринятом знании. Речь в действительности идет о тысячах людей, которые организовывали сопротивления в разных концлагерях, вели подпольную работу, спасали товарищей, - рассказал Васильев. - Эти люди будто бы пропали без вести, и наша задача - их из этого небытия вернуть".

Мемориальное мероприятие в Дахау - это первое памятное событие в серии проектов "Непокоренные. Сопротивление в фашистских концлагерях". Его организовала инициативная группа Фонда Александра Печерского. В ходе церемонии состоялось возложение венков у крематория, где были казнены подпольщики. В траурной акции в числе прочих принял участие внук одного из погибших.

"Братский союз военнопленных" (БСВ) - крупнейшая организация лагерного сопротивления в годы Второй мировой войны. Штабу БСВ удалось создать разветвленную сеть ячеек в более чем 20 лагерях, а также наладить контакты с антифашистским немецким народным фронтом на юге Германии. Союз собирался организовать восстания во всех лагерях вокруг Мюнхена и впоследствии взять контроль над городом в свои руки. Накануне намеченного восстания гестапо раскрыло деятельность БСВ, все его руководители и многие рядовые члены были схвачены и 4 сентября 1944 года казнены. Казнь фигурировала в свидетельских показаниях на Нюрнбергском процессе, говорится в пресс-релизе Фонда Александра Печерского.

Концлагерь Дахау был расположен в одноименном городе в германской земле Бавария, он был открыт в 1933 году и стал одним из первых нацистских лагерей. В нем содержались противники режима, коммунисты, социал-демократы, советские военнопленные и евреи. Через Дахау прошли более 200 тыс. заключенных из 24 стран, в том числе из СССР, до сих пор точно не установлено, сколько людей там погибло - по разным сведениям, это 40-45 тыс. человек. 29 апреля 1945 года Дахау был освобожден.