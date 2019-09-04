Рослесхоз рассчитывает увеличить количество лесных инспекторов в течение трех лет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Рослесхоз в 2020-2022 годы намерен увеличить число инспекторов и парашютистов-десантников для повышения уровня предотвращения и тушения лесных пожаров в стране. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

"Планируем. Мы, как федеральное ведомство, и наше федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана" как раз на совещании правительства говорили о том, что должны увеличивать и численность инспекторов, лесников, и численность парашютистов-десантников, потому что это две составляющие одного процесса (предотвращения и тушения лесных пожаров - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Клинова, данные предложения рассматриваются в правительстве РФ. Получить дополнительные средства и увеличить штат Рослесхоз рассчитывает в 2020-2022 годах, отметил он.

В настоящее время в инспекторский состав в сфере охраны лесов входит порядка 23 тыс. человек.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.