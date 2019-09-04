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Представительства США в России объявили о новых местах проведения визовых собеседований

Как указано в пресс-релизе американских дипмиссий, США предприняли эти шаги из-за важности двусторонних отношений с Россией

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Посольство США в Москве и генеральные консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке продолжают предпринимать усилия для обеспечения достаточного количества мест для записи на визовые собеседования на территории РФ и объявляют об открытии новых пунктов собеседования для получения деловых и туристических виз до середины января 2020 года. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении на сайте посольства и консульств США в Российской Федерации.

"Нами предпринимаются соответствующие шаги, чтобы сократить время ожидания собеседования, и предоставить россиянам возможность совершить туристическую поездку в США, - говорится в сообщении. - В рамках этих усилий мы рады объявить об открытии новых мест для записи на собеседование для получения деловых и туристических виз до середины января 2020 года".

Желающие получить американскую визу могут записаться в Москве, в Екатеринбурге и во Владивостоке. "Заявители, проживающие как в России, так и за пределами Российской Федерации, могут записаться на собеседование в любом посольстве или консульстве США по всему миру", - отмечается в сообщении.

Как указано в пресс-релизе американских дипмиссий, США предприняли эти шаги из-за важности двусторонних отношений с Россией. "Несмотря на ограничения на нашу работу по оформлению виз, накладываемые российским правительством, Соединенные Штаты предприняли эти согласованные усилия по расширению услуг для заявителей на территории Российской Федерации в связи с важностью наших двусторонних отношений на уровне государств и на уровне граждан наших стран", - говорится в сообщении.

Заявители на получение визы должны оплатить невозмещаемый, непередаваемый визовый сбор до подачи заявления на неиммиграционную визу.

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