У Беслана появится город-побратим во Франции

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Город Беслан в Северной Осетии установит побратимские отношения с городом во Франции. Этот вопрос обсуждался на встрече главы республики Вячеслава Битарова с руководителями ассоциации "Франция - Европа - Беслан", прибывшими в республику для участия в траурных мероприятиях.

"Город Беслан в Северной Осетии в скором времени установит побратимские отношения с одним из городов Франции; планируется, что породненным станет город в провинции Бургундия или город, расположенный в альпийской части страны", - говорится в сообщении.

Битаров отметил, что установление дружественных связей позволит жителям Осетии и Франции поближе ознакомиться с жизнью, историей и культурой друг друга, и для реального воплощения идеи следует предпринять действенные шаги. Он поручил сформировать соответствующую "дорожную карту". "Предстоит также совместная работа с представительством министерства иностранных дел России во Владикавказе в рамках разработанного плана", - сказал Битаров, поблагодарив гостей за постоянную помощь гражданам, пострадавшим в результате теракта.

Как отметили руководители общественной организации, французов глубоко тронула трагедия Беслана, ведь французы также испытали на себе ужас террористических атак.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.