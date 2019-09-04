В Ингушетии создали центр непрерывного образования для детей с ОВЗ

МАГАС, 4 сентября. /ТАСС/. Центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создали в Ингушетии на базе специальной коррекционной школы-интерната, расположенной в сельском поселении Нижние Ачалуки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства образования и науки.

"Центр непрерывного образования получил высокую оценку Минпросвещения России в лице замминистра ведомства Татьяны Синюгиной. Главной привилегией данного образовательного учреждения является то, что Центр дает возможность детям с ограниченными возможностями здоровья получить образование, начиная от дошкольного до среднего профессионального", - приводит пресс-служба слова и.о. министра образования и науки республики Патимат Угурчиевой.

По информации пресс-службы, созданный Центр непрерывного образования Ингушетии является единственным на территории страны, который охватил все уровни образования детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказание психолого-педагогической помощи детям и педагогам.