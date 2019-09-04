Аксенов считает, что не нарушил правила, проехав без шлема на байк-шоу в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что не нарушал правила дорожного движения, когда ехал без шлема на мотоцикле на байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" в Севастополе.

"Движение было перекрыто. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали. В данный момент, когда мы переезжали трассу, движения на этой трассе не было", - сказал Аксенов в среду в эфире программы "Взрослые и дети" на телеканале "Крым 24", отвечая на вопрос 7-летнего мальчика Кости.

Президент России Владимир Путин 10 августа приехал на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Пользователи соцсетей обратили внимание, что гости ехали без шлемов, как того требуют правила дорожного движения. Позднее в Facebook была опубликована копия ответа управления МВД по Севастополю, в котором указывается, что штрафовать гостей не будут. ТАСС не располагает подтверждением подлинности документа.

Во время этой поездки, отметил Аксенов, с Путиным обсуждали вопросы, которые волнуют крымчан. "Когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения", - добавил Аксенов.

Байк-шоу в Севастополе проводится ежегодно на протяжении уже 10 лет. Оно проходит в парке, который "Ночные волки" обустроили около горы Гасфорта на выделенном им участке земли. В этом году шоу носило название "Тень Вавилона", состоялось 10-11 августа и включало спортивную, музыкальную и литературную составляющие.