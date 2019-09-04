Еврейская община Перми получила разрешение на строительство в городе общественного центра

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Иудейская религиозная организация "Еврейская община Перми" получила разрешение на строительство в городе еврейского благотворительного общественного центра. Об этом журналистам в среду сообщил главный раввин России Берл Лазар.

В августе в местных СМИ появилась информация о том, что жители Перми выступили против строительства еврейского центра, ситуация вызвала общественный резонанс, пермяки возмущались тем, что власти бесплатно передали общине участок городской земли кадастровой стоимостью более 73 млн рублей.

"То, что происходит в Перми - это нас тревожит, но все осталось позади, потому что уже получили разрешение на строительство центра. <...> Думаю, что весь шум, который видим в Перми, это было от нескольких людей. Власти [Пермского края] провели опрос, были общественные слушания, и все говорили, что "за". Я очень рад, что в Перми принято решение, и мы надеемся, что скоро начнем проектирование и потом строительство центра", - сказал Лазар.

По его словам, такие общественные центры уже построены в десятках городах России, они созданы для того, чтобы люди объединялись и могли больше узнать о традициях и культуре еврейского народа. В центрах проводятся различные мероприятия - спектакли, концерты, кинопоказы, торжественные вечера и многое другое. "К сожалению, все синагоги, которые были построены до революционного времени, они были все практически уничтожены, поэтому сегодня наша задача - построить то, что было раньше. Например, в Астрахани было четыре синагоги, осталась одна. В Москве было 60, сегодня всего несколько. Так что работы много", - добавил он.

В Перми в еврейском центре планируют проводить благотворительные, учебно-воспитательные и спортивные мероприятия, праздники, концерты, посвященные событиям еврейской культурной традиции, также здесь появятся библиотека и музей.