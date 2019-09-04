Школьники Южной и Северной Осетии участвуют в проекте "Кадры будущего для регионов"

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Проект "Кадры будущего для регионов" реализуется в Северной Осетии, его участниками стали 150 школьников республики и Южной Осетии. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобрнауки региона.

"Сегодня на базе детского центра "Тамиск" стартовала региональная школа для участников проекта "Кадры будущего для регионов". Проект реализуется Агентством стратегических инициатив и Министерством образования и науки Северной Осетии по инициативе главы республики Вячеслава Битарова", - говорится в сообщении.

В течение трех дней школьники будут обучаться проектной деятельности под руководством наставников и тьюторов из числа студентов Северо-Осетинского государственного педагогического института и Северо-Осетинского государственного университета. В качестве преподавателей выступают представители Агентства стратегических инициатив. Школьники разработают проекты в сфере образования, социального и культурного развития, туризма и IT-технологии.

Команды продолжат работать над проектами до марта 2020 года. Участники будут реализовывать свою индивидуальную образовательную программу, побывают на предприятиях Северной Осетии, а также смогут пройти там стажировку. Завершится инициатива защитой проектов, по итогам которой лучшая команда республики отправится на специализированную смену в "Артек".

В 2019 году в проекте Агентства стратегических инициатив "Кадры будущего для регионов" принимают участие 23 субъекта РФ.