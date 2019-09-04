Заместитель генсека ООН прилетел на Багамы для обсуждения помощи после урагана "Дориан"

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в среду прибыл на Багамы для обсуждения помощи организации при устранении последствий урагана "Дориан". Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"По моим данным он [Лоукок] уже прибыл на Багамы, - сказал представитель ООН. - В столице Нассау он встретится с премьер-министром Хьюбертом Миннисом для обсуждения помощи, которую может оказать ООН".

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах, около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено. По данным агентства Блумберг, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/сек смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/сек.