Трамп не исключил, что отправится на Багамы после обрушившегося на острова урагана

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что он отправится на Багамские острова, пострадавшие в результате урагана "Дориан". Об этом американский лидер заявил в среду во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

"Я бы сделал это, если мы решим, что это уместно, я бы там остановился", - ответил Трамп на соответствующий вопрос одного из журналистов.

По словам президента, США активно оказывают помощь островному государству. "Мы отправляем Береговую охрану. Мы помогаем в гуманитарном плане, нас попросило правительство Багамских островов, у нас [там] множество вертолетов, мы отправляем некоторых людей, чтобы протянуть руку помощи. Мало кто раньше встречался с ситуацией, которая сейчас на Багамах", - сказал .

Говоря о Флориде, Трамп отметил, что последствия урагана для этого американского штата, вероятно, будут не столь разрушительными, как предполагалось ранее. "Безусловно, нам повезло во Флориде. Похоже, что Флорида будет в фантастической форме по сравнению с тем, что мы думали. Мы ожидали прямого удара", - заявил Трамп, добавив, что американские власти "очень хорошо подготовлены" к удару стихии.

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах, около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено. По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Согласно последней сводке американского Национального центра по наблюдению за ураганами, эпицентр "Дориана" сейчас находится в 155 км к северо-востоку от Дайтона-Бич (штат Флорида) и перемещается со скоростью 13 км/ч в северо-западном направлении. Максимальная скорость ветра в районе урагана достигает 46,9 м/сек.