Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи предоставили новое временное жилье для семьи онкобольного мужчины, выселенного из помещения, которое было предоставлено ему взамен дома, снесенного в период строительства объектов Олимпиады. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе мэрии города.

"[Мэр Сочи] Анатолий Пахомов принял решение пока переселить сочинца, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата "Нептун", в квартиру из муниципального жилого фонда. Уже сегодня вечером он приехал в нее, чтобы оценить новые условия проживания. Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в пансионате семья жила с 2016 года без света и водоснабжения. Сейчас власти города ищут возможность предоставить Мартынову и его жене не временный вариант, а постоянное жилье, несмотря на то, что они не относятся к льготным категориям граждан.

"Мы приступили к решению вопроса обеспечения жилым помещением Андрея Павловича Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться. Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой", - приводятся в сообщении слова замглавы города Сочи Марины Бралюк.

В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак в связи с произошедшим направил обращение в администрацию Сочи.

В пресс-службе администрации Сочи ТАСС ранее сообщили, что дома, изъятые у гражданина, были признаны самостроями, в 2010 году по решению суда их снесли, у него также не имелось документального подтверждения, что он является собственником земельного участка, где они были построены. Из-за этого он не смог получить компенсационные выплаты, которые выдавали людям, чьи участки изымались под строительство объектов Олимпиады. Вариантов решения проблемы, которые устроили бы и мэрию, и семью Мартынова найти не удалось; судебное разбирательство, закончившееся выселением, длилось несколько лет.