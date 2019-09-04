Всероссийский открытый урок "Я помню" пройдет 5 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с порталом "Проектория" в четверг проведет открытый урок "Я помню", посвященный профессиям, которые помогают сохранять нашу историю и наследие. Трансляцию урока смогут увидеть все желающие, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"5 сентября новый учебный год начнется Всероссийским открытым уроком "Я помню". Он будет посвящен профессиям, которые помогают сохранять память - нашу историю и наше наследие. Историки, реставраторы, сотрудники музеев и архивов - традиционные профессии в этой отрасли, с работой которых познакомятся школьники. Но к сохранению истории сегодня активно подключаются и цифровые специалисты, которые создают электронные хранилища и помогают в поисках нужной информации с помощью искусственного интеллекта. Они тоже примут участие в дискуссии", - сообщили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы отметил, что впервые к уроку присоединятся школьники из Белоруссии. В режиме телемоста они выйдут на связь из Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Также на связь с главной площадкой урока - Музеем Победы - выйдут ребята из городов-героев: Волгограда (Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане), Санкт-Петербурга (Музей Пискаревского мемориального кладбища) и Мурманска (Атомный ледокол "Ленин").

Ведущим открытого урока станет известный теле- и радиоведущий Антон Комолов, спикерами - министр просвещения РФ Ольга Васильева, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, директор Музея Победы Александр Школьник и основатель крупнейшего в России создателя электронных архивов корпорации "Элар" Сергей Баландюк.

Организаторы подчеркнули, что в этом учебном году на других открытых уроках они планируют раскрыть для школьников еще больше интересных и актуальных отраслей: медиа, биотехнологии, автомобильная промышленность, туризм и другие. Посмотреть открытый урок в прямом эфире можно в группах проекта в социальных сетях, а также на портале "Проектория".

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Министерства просвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России. С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин.