В Совфеде разработали законопроект о запрете отзывать аккредитацию вуза без решения суда

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который лишает Рособрнадзор права самостоятельно приостанавливать государственную аккредитацию российских вузов и позволяет это делать только по вступившему в силу решению суда. Законопроект, который в четверг будет направлен на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева для дачи заключения, есть в распоряжении ТАСС.

"В случае выявления несоответствия образовательным стандартам содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам Рособрнадзор на основании решения суда, вступившего в законную силу, приостанавливает действие государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки", - говорится в законопроекте.

Такой порядок соответствует принципу презумпции невиновности, подчеркивается в пояснительной записке. Как отмечает сенатор, в настоящее время Рособрнадзор имеет возможность приостановить государственную аккредитацию образовательных программ сразу при составлении акта проверки вуза. При этом, как говорится в документе, закон не учитывает, что акт проверки и выданное на его основе предписание могут содержать незаконные требования. В результате, по словам Кутепова, возникает ситуация, когда вуз не имеет возможности оспорить приказ Рособрнадзора о приостановлении аккредитации до вступления в законную силу решения суда о незаконности предписания ведомства. Кроме того, уверен автор законопроекта, при недоказанности предъявленного нарушения приостановка аккредитации может сорвать выпускную кампанию и планы студентов на трудоустройство.

Согласно действующему законодательству, в случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но не установленного Минобрнауки РФ. Кроме того, вуз в этом случае не может гарантировать студенту отсрочку от службы в армии. Также учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы с сохранением всех условий обучения. Законопроект сенатора Кутепова предусматривает право студента вернуться в свой вуз при восстановлении его аккредитации.

Как указывается в пояснительной записке к документу, в данный момент аккредитация вуза восстанавливается только по решению Рособрнадзора и только на основании акта ведомства, в отношении которого "не установлены ни условия его составления, ни сроки". Сенатор предлагает восстанавливать аккредитацию также на основании вступившего в силу решения суда, признавшего предписание Рособрнадзора незаконным. Также предлагается дать вузам право уже по решению суда автоматически возобновлять набор абитуриентов, если ранее он был запрещен Рособрнадзором из-за неустранения нарушений.