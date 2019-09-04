Российские реставраторы рассказали о новой позолоте купола Капитолия в Гаване

ГАВАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Покрытие из золота на куполе гаванского Капитолия, восстановление которого завершили на прошлой неделе российские реставраторы, сможет устоять при ураганных ветрах и тропических дождях. Об этом в среду ТАСС рассказал руководитель реставрационных работ Максим Иванов.

"Дождь и ветер сусальному золоту на куполе не страшен, опасность представляют только механические повреждения, поскольку покрытие достаточно тонкое, - заявил специалист. - Важно отметить, что купол долгое время находился под специальным покрытием для проведения работ. Процесс усыхания [позолоты] при определенной температуре, интенсивном солнечном свете и на открытом воздухе длится чуть более недели".

На прошлой неделе, когда с купола было снято защитное покрытие, результаты работы российских специалистов смогли увидеть жители и гости кубинской столицы, однако часть реставрационных лесов все еще не убрана. "Сейчас наши и кубинские специалисты все еще разбирают леса, которые примыкают к каменной части купола. Места примыкания после снятия лесов необходимо дореставрировать - этим занимаются кубинские коллеги. Российские специалисты по реставрации свою работу выполнили", - добавил Максим Иванов.

Реставраторы из РФ работали и над восстановлением статуи Республики внутри здания Капитолия, в церемонии открытия которой принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита на остров в конце июля. Как позже заявил глава Исторического бюро Гаваны Эусебио Леаль Эспенглер, российские специалисты примут участие в церемонии официального открытия Капитолия в ноябре, когда состоятся празднования 500-летия столицы.

Кубинский Капитолий был построен в 1929 году и до 1950-х годов был самым высоким зданием в Гаване. До победы революции в 1959 году в нем заседал парламент страны. Затем здание использовалось в качестве конгресс-центра и было открыто для посетителей. В скором времени в Капитолии планируется постоянное проведение сессий Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы.

Своим внешним обликом здание напоминает вашингтонский Капитолий, однако не является его репликой. Гаванский Капитолий имеет также сходство с парижским Пантеоном и Собором Святого Петра в Риме.