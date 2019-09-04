МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Москва предлагает Токио перейти на полностью безвизовый режим. Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян. "Это шаг в правильном направлении, но, безусловно, недостаточный. Предлагаем нашим японским соседям вести дело к полной отмене визового режима", - сказал он.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток накануне. В четверг он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.