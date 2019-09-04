"Известия": новая вакцина защитит от четырех штаммов гриппа

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россияне смогут сделать одну прививку сразу от четырех штаммов гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете " Известия " на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Что такое коллективный иммунитет? Надо ли прививаться взрослым? Вопросы о вакцинации

"В этом году вакцина четырехвалентная и содержит все четыре штамма. В ней достаточно высокое количество антигена, который, безусловно, создает иммунную защиту организма против всех четырех штаммов. Это превосходный результат работы наших ученых и производственников", - заявила Попова.

До настоящего времени для вакцинации использовались трехкомпонентные препараты.

Глава ведомства подчеркнула, что в первую очередь будут прививать медицинских работников первого звена и работников сферы образования, так как они первыми сталкиваются с больными.

По данным издания, из федерального бюджета выделены средства для вакцинации 45% всего населения России. Заболеваемость гриппом в РФ с 1996 года, когда в стране стали проводить вакцинацию, снизилась в 196 раз.

В конце января Минздрав и Роспотребнадзор утвердили план поэтапного перехода на новую четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа. Закупать препарат будут за счет федерального бюджета. Новая вакцина, созданная отечественными учеными, прошла все необходимые исследования и испытания.