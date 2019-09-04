ОНК в Петербурге просит СК проверить врио начальника "Крестов" после избиений в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Петербурге обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку действий врио начальника следственного изолятора "Кресты" Никиты Ильина на предмет халатности и превышения должностных полномочий. Об этом журналистам сообщила одна из авторов обращения, представитель ОНК Яна Теплицкая.

"Отправили заявление по поводу избиений палками в "Крестах". В основу легло то, что нам рассказали заключенные и их близкие", - сообщила Теплицкая.

В обращении к Бастрыкину, которое имеется в распоряжении ТАСС, представители ОНК также просят проверить и других сотрудников УФСИН, в том числе, оперативных сотрудников СИЗО "Кресты" (СИЗО-1) на предмет вымогательства.

"Просим провести проверку о возможных неправомерных действиях <...> врио начальника СИЗО-1 Ильина и других неизвестных сотрудников СИЗО-1 в части нарушения ими ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ст. 19 ФЗ-103 "О содержании под стражей", ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в обращении в СК.

По данным ОНК, начальник "Крестов" Владимир Ивлев на момент конфликта находился в отъезде и его обязанности исполнял Ильин. Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко ранее заявлял, что начальник СИЗО "Кресты" не знал о конфликте в следственном изоляторе и к нему трудно предъявить претензии, поскольку он был недавно назначен на эту должность.

История конфликта

В начале августа в интернете появилась видеозапись, на которой было запечатлено применение физической силы к заключенному, содержащемуся в петербургском СИЗО "Кресты". Для проверки на место отправились комиссия ФСИН, сотрудники городской прокуратуры, следователи, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге и ОНК. Позже заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что сотрудники СИЗО не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в сеть. По его словам, конфликт между заключенными произошел на бытовой почве.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова ранее сообщила ТАСС, что заключенные в "Крестах" подвергались побоям с целью вымогательства, также одного из арестованных избивали для дачи признательных показаний по уголовному делу, по которому он был заключен под стражу. Представители уполномоченного, по информации которых от побоев в СИЗО пострадали три человека, направили в ГСУ СК РФ по городу и в петербургскую прокуратуру заявление одного из пострадавших, еще двое, отмечали в аппарате, отказались писать аналогичные заявления.

23 августа пресс-бюро ФСИН России сообщило, что по результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников "Крестов" и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН.