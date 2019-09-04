"Ведомости": РЭО раскритиковала региональные планы по работе с мусором

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Проверка Российского экологического оператора (РЭО) выявила множество недочетов в схемах обращения с отходами в регионах. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости".

"Самый распространенный недостаток - отсутствие информации о перспективных объектах инфраструктуры. В разработанные схемы, по которым уже начали работать операторы, не включены будущие заводы и полигоны. Часто в схемах нет детализированной информации о мощностях и сроках ввода таких объектов в эксплуатацию", - заявил "Ведомостям" заместитель генерального директора РЭО Вячеслав Духин. Кроме того, по словам Духина, часто отсутствует информация об организации раздельного сбора мусора или об обращении с крупногабаритным мусором.

Территориальные схемы должны отображать количество мусора, места его появления, а также частоту его вывоза.

По данным издания, все регионы должны были перейти на новый режим работы с мусором в 2019 году. Однако, 11 регионов все еще не сделали этого.

В РЭО отметили, что схема по обращению с отходами Тульской области лучше всего соответствует требованием, в то время как в Ростовской области, Краснодарском крае и республике Чувашия схемы не отвечают установленным нормам.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в РФ 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в этом году.