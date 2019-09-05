Капитана судна на Камчатке оштрафовали на 7,4 млн рублей за незаконную добычу рыбы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал капитана рыбопромыслового судна на 7,4 млн рублей за добычу 1 тыс. т минтая запрещенными орудиями лова, сообщила в четверг в пресс-служба пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

"Петропавловск-Камчатский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении капитана траулера "Каролина-33", принадлежащего сахалинской компании "Миккор ЛТД". Экипаж судна, находясь в Охотском море, выловил более 1 тыс. т минтая орудиями лова, не соответствующими требованиям правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в погрануправлении, экипаж использовал для промысла запрещенные тралы с мелкой ячеей, которые собирают всю рыбу, независимо от размерного ряда, включая молодь. "Такие орудия лова наносят серьезный вред популяции минтая в российских морях", - сказал собеседник агентства.

Постановлением суда капитан СРТМ "Каролина-33" признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7,4 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу.