Греф назвал огромной проблемой зависимость детей от гаджетов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает огромной проблемой зависимость детей от гаджетов. Такое мнение он высказал на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, на Восточном экономическом форуме.

"Нужно понимать, что сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах 6 часов 20 минут в день, кроме тех родителей, которые выдают гаджеты по расписанию. Это в среднем. Есть те, которые проводят 2 часа, если мама забирает [гаджет] или ограничивает [время], а есть кто-то, кто проводит и 12 часов, и 16 часов. Поэтому это огромная проблема", - сказал он.

Греф также отметил, что многие школьники прячутся с гаджетами от родителей вечером под одеялом, как раньше дети прятались с книгами.

"Я помню, я раньше с фонариком читал книжки под одеялом. Так вот, дети сейчас пользуются гаджетами после того, как они ложатся спать, под одеялом. Чтобы родители не волновались", - сказал Греф.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.