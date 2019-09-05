Глава Роспотребнадзора отметила важность приграничного сотрудничества в вопросах экологии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Приграничное сотрудничество с другими странами по вопросам экологии крайне важно для России. Более 12,5 млн смертей в мире ежегодно связаны с экологическими рисками, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии "Экология Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): долгосрочные перспективы сотрудничества" Восточного экономического форума.

"По данным экспертов, в мире сегодня 12,5 млн смертей ежегодно связывают с изменяемыми экологическими рисками, из них 4 млн, это треть, приходится на 14 стран АТР. Проблема глобальная и мировая. Территория Дальневосточного федерального округа [составляет] 40% всей площади страны и 42% всей границы РФ. Самая большая протяженность - морская, сухопутная и граница по рекам и озерам. И когда наступает паводок или что-то горит, здесь административные границы не работают, и здесь приграничное сотрудничество и взаимодействие с другими странами крайне важно", - отметила глава ведомства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.