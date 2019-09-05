Военные возводят еще одну временную дамбу для защиты Комсомольска-на-Амуре от паводка

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) начали сооружать новую километровую дамбу из мешков с песком для защиты части города от большой воды. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие сводного отряда железнодорожного соединения Восточного военного округа возводят новое защитное сооружение на береговой линии на улице Безымянной в Комсомольске-на-Амуре. Выполнение работ началось после обращения администрации города. В районе выполнения задачи большая вода вплотную подошла к постройкам, в связи с чем дамба возводится на территории их придомовых участков", - говорится в распространенном релизе.

Тело дамбы формируют из мешков с песком, длиной сооружение будет более 1 км. Для работ привлечены более 50 специалистов железнодорожного соединения округа. В тело дамбы уже уложено более 8 тыс. мешков.

Помимо этого, военные продолжают доставлять грунт грузовыми автомобилями на дамбу на прибрежной линии города. Эту дамбу необходимо поднять до девяти метров с учетом прогноза подъема воды в Амуре у города до 820-850 см в ближайшие дни.

Военные также помогают строить дамбы комсомольскому авиационному заводу. Всего для проведения превентивных работ в городе привлечено более 120 человек, задействовано около 25 единиц автомобильной и специальной техники.

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 9 см, достигнув 787 см. Опасной для города считается отметка 650 см. В границах Комсомольска-на-Амуре подтоплено 106 индивидуальных жилых домов и 308 приусадебных участков, также подтоплены подвалы 168 многоэтажек. В пунктах временного размещения находятся 33 человека.