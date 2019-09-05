В Минпросвещения РФ отмечают рост престижа рабочих профессий

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Почти 60% школьников после 9 класса предпочитают идти учиться в колледжи, поскольку рабочие профессии вновь становятся престижными. Об этом в четверг сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Павел Зенькович на сессии "Новые кадры для новой экономики: как кардинально повысить качество образования?" в рамках Восточного экономического форума.

"Уже, по моему, третий год подряд после 9 класса 57% выпускников не идут в 10-й, а предпочитают СПО (среднее профессиональное образование). И это хорошо, потому что ребята уже на этом уровне понимают, что <...> растет качество, это гарантированная профессия в руках, которая потом дает возможность продолжать высшее образование, если они хотят. И, конечно, здесь большая заслуга - участие России в WorldSkills. Престиж рабочих профессий возвращается", - сказал Зенькович.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.