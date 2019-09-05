Яровая назвала туризм народной дипломатией для России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Туризм для России является народной дипломатией, которая помогает развеивать негативные мифы о русском народе. Такое мнение высказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Для России туризм - это, да, экономика, рабочие места, возможность путешествовать и открывать мир. Но для России это еще и народная дипломатия. Узнай Россию, тогда будут невозможны все мифы и былины негативного свойства о нашей стране и нашем народе. Наши граждане очень дружелюбные, доброжелательные, открытые и гостеприимные, и Россия такая щедрая душа, - это не повторение рекламы, это суть народной культуры и традиции", - сказала она.

Яровая добавила, что туризм для РФ - это "некая идеология и взгляд в будущее".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.