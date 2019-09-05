NYT: суд в США постановил, что список подозреваемых в терроризме нарушает права граждан

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Федеральный судья в окружном суде Восточного округа американского штата Вирджиния в среду постановил, что правительственная база данных подозреваемых в терроризме нарушает права американцев, включенных в нее. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, сейчас в перечень, который составляет и обновляет Центр скрининга терроризма (Terrorist Screening Center) ФБР, занесены около миллиона человек. И хотя большинство из них - иностранцы, несколько тысяч внесенных в список являются гражданами США, и их права защищаются американской конституцией. Вместе с тем, попавших в базу лиц снимают с рейсов, запрещают им въезжать в страну, их более тщательно проверяет полиция и им отказывают в правительственных льготах и контрактах.

"Суд постановил, что риск ошибочного лишения истцов возможностей, связанных со свободой поездок <...>, высок, и существующей сейчас процедуры защиты недостаточно для того, чтобы реагировать на этот риск", - заключил судья Энтони Тренга.