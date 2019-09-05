Топилин: кабмин пока не намерен назначать детские пособия автоматически

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ пока не планирует введение автоматической системы начисления детских пособий семьям с детьми, речь идет о предоставлении опережающей информации о правах на эти пособия. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

"Если у человека рождается ребенок, семья должна знать о тех или иных видах поддержки, но это совершенно не означает - таких планов у правительства нет пока, - что семья будет автоматически получать то или иное пособие. Не надо просто забегать вперед", - сказал он.

Топилин уточнил, что на данный момент не все данные хранятся в электронных системах. "У нас нет данных о доходах, полученных на вкладах в банках. Система налоговой службы еще не так настроена, и это не такая отчетность, которая позволяет учитывать все доходы. Что касается заработных плат, да, это есть, это персонифицированный учет, здесь нет этой проблемы", - добавил он.

Министр подчеркнул, что тем не менее в долгосрочной перспективе правительство планирует переходить на автоматизированное предоставление социальных услуг. "Говорить о том, что мы в кратчайшие сроки перейдем на такое предоставление услуг сразу без замера каких-либо факторов, говорить пока не приходится, но к этому нужно стремиться. Такие задачи мы перед собой ставим. У нас по каждому направлению готовятся соответствующие законопроекты, внесение изменений в нормативные акты правительства. Я полагаю, что следующий год для нас будет достаточно серьезным годом прорыва в системе трудовых отношений, а дальше - то, что связано с предоставлением услуг", - заключил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".