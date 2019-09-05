Никитин: пострадавшие под Северодвинском сотрудники ядерного центра идут на поправку

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Три сотрудника Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), пострадавшие во время ЧП на военном полигоне в Архангельской области, идут на поправку. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Конечно, следим [за состоянием пострадавших]. По нашей информации, пострадавшие в ходе ЧП в Архангельской области сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ идут на поправку", - отметил Никитин.

Он добавил, что в ближайшее время состоится церемония вручения Орденов мужества семьям погибших сотрудников ядерного центра и пострадавшим в результате ЧП. "Церемония вручения запланирована", - отметил Никитин.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на 10 августа госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, еще трое были госпитализированы.

По данным главы администрации Сарова Алексея Голубева, пострадавшие находятся в одной из специализированных московских клиник. Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков сообщил, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.