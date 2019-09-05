Курсы по русскому языку для мигрантов планируется запустить в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют запустить в республике обучающие курсы по русскому языку для мигрантов на базе республиканского Центра русского языка и культуры. Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"У нас есть единственный на Северном Кавказе Центр русского языка и культуры. Мы предлагаем включить этот центр в число образовательных учреждений, которые могут проводить обучающие курсы на знание основ русского языка, принимать экзамен у мигрантов. Сейчас хотим обратиться с такой инициативой в правительство республики", - сказал Муслимов.

По его словам, работа центра не только значительно упростит процессы получения необходимых документов для мигрантов на территории Дагестана, но и сделает более эффективной работу по их социально-культурной адаптации.

"Нами проводится работа по учету [мигрантов], у нас есть программа по поддержке тех общественных объединений, которые реализуют проекты, направленные на социально-культурную адаптацию иностранных граждан. И здесь знание русского языка играет очень важную роль, потому что без этого все мероприятия с мигрантами будут неэффективны", - пояснил министр.

Государственное бюджетное учреждение "Центр русского языка и культуры" было создано в 2015 году при Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Основной задачей центра является обеспечение удовлетворения потребностей представителей русского и других народов, проживающих в Дагестане, в сохранении, развитии и поддержке русского языка и культуры.