Южная Корея перенесла фестиваль беспилотников из-за тайфуна

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти южнокорейской столицы из-за тайфуна "Линлин" отложили на месяц фестиваль беспилотных летающих аппаратов Seoul Drone Challenge 2019, который должен был пройти 7 сентября в южнокорейской столице. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг мэрией Сеула.

"В связи с приближением тайфуна мероприятие переносится на 12 октября", - отмечается в пресс-релизе. Кроме того, из-за стихии будут отменены или отложены ряд акций, приуроченных к празднику Чхусок - дню поминовения предков, который в этом году отмечается с 12 по 14 сентября.

В среду мэрия сообщила, что фестиваль дронов состоится на побережье реки Ханган в парке Кваннару, специально предназначенном для полетов беспилотников.

В ходе фестиваля планировалось провести парад с участием аппаратов, использующихся как для развлечений, так и для выполнения серьезных задач, в том числе в областях промышленности и безопасности. В ходе церемоний открытия и закрытия планировался также одновременный полет над рекой 100 беспилотных летательных аппаратов с построением различных фигур в воздухе.

Три дня назад тайфун "Линлин" обрушился на китайский остров Хайнань, став причиной жертв и разрушений. Ожидается, что в субботу утром он достигнет западной части южнокорейского острова Чеджудо. Далее тайфун поднимется севернее в Желтом море, а к ночи накроет север столичной провинции Кёнгидо.

На большей территории Южной Кореи еще до приближения тайфуна ожидаются сильный ветер и дожди. 4 и 5 сентября в центральных районах страны и на острове Чеджудо прогнозируются осадки до 200 мм.