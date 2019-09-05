Минздрав России разработал школьный учебник по охране здоровья

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минздрав России разработал учебник для детей по охране здоровья и к 2020 году готовит вместе с Минпросвещения изменения практически во все школьные дисциплины. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форма порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором котором является ТАСС.

"Учебник уже готов, он написан, и сейчас дорабатываются нюансы. В нем будут все необходимые разделы: и здоровый образ жизни, и методы первой помощи, и мониторинг своего здоровья - много интересных аспектов", - сказала она.

При этом министр отметила, что в учебнике весь материал на тему здоровья будет адаптирован для детей разных возрастов. "Главное - материал будет психологически правильно подаваться, в том числе правильной лексикой с учетом возраста ребенка", - уточнила министр.

Помимо этой работы, Минздрав России также в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография", прорабатывает изменения в различные школьные дисциплины. "Мы отдали свои предложения об изменении самой программы по этому информационному блоку, она будет не монопредметной, она будет включена во многие школьные предметы, по которым будет проходить рефреном. Идеология культуры заботы о своем здоровье, мы надеемся, что она с трехлетнего возраста будет идти красной линией через все возрастные группы. Тогда это будет восприниматься как естественная часть жизни", - пояснила она.

Информационные блоки по теме здоровья, по мнению министра, должны быть включены в учебники ОБЖ, природоведения, биологии и другие дисциплины - это тоже прорабатывается совместно с Минспросвещения. "Это должно касаться не только теоретических предметов, но и, например, физкультуры. Тема заботы о здоровье должна звучать и на уроках, и на внеклассных занятиях, включена в классные часы в качестве воспитательного элемента и в летний отдых - смены в детских лагерях тоже это должны использовать", - добавила министр.

Тема охраны здоровья и заботы о собственном здоровье должна пронизывать все сферы жизни, а окружающая человека среда должна помогать школьнику сохранять здоровье. "Важно, чтобы реальность школьная не очень сильно отличалась от того, к чему мы будем призывать. Чтобы не получилось так, что мы рассказываем детям, как правильно питаться, а при этом в школе продаются газировка и чипсы. Должна формироваться здоровая среда, которая сама будет подталкивать к заботе о здоровье. Вот если не будет двойной морали, тогда мы добьемся результатов", добавила она.

Обучение по этой программе начнется уже в следующем году. "Мы поставили перед собой задачу, чтобы уже в сентябре 2020 года началось обучение по данной программе. Мы это проговорили с Минпросвещения, они к этому тоже готовы", - сказала глава Минздрава России.