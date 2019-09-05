Топилин: работники не заинтересованы в выявлении профзаболеваний на производствах

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Работники не заинтересованы в выявлении профессиональных заболеваний, полученных на производстве, поскольку в этом случае им придется менять работу. Такое мнение высказал в четверг министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Экономически работодатели фактически не заинтересованы в выявлении [профзаболеваний]. Если быть честными, работники также не заинтересованы в том, чтобы выявилось профзаболевание, потому что это означает, что нужно менять работу. На этой работе работать уже риск, это вредно для твоего здоровья", - сказал он на сессии "На пути к здоровому обществу Дальнего Востока".

Министр уточнил, что, как правило, на работах с вредными и опасными условиями труда зарплаты гораздо выше. "Есть дополнительные гарантии, дополнительные отпуска, дополнительные выходные дни. Как сбалансировать эту систему? Это вопрос, на который пока нет ответа", - отметил он.

Топилин уточнил, что в год выявляется порядка 7-10 тыс. профессиональных заболеваний, при этом смертность от заболеваний на производстве составляет "чуть более 2 тыс. в год". По его словам, выявление профзаболеваний остается "латентным процессом".

"Мы их не выявляем. Надеюсь, мы сможем построить и договориться с работодателями и профсоюзами, а как же влиять экономически на это, потому что сейчас этой модели нет", - добавил он, отметив, что в данный момент в правительстве ведутся переговоры на тему потенциальных возможностей по снижению заболеваемости и смертности на производствах. "Это очень серьезный ресурс для того, чтобы обеспечить рост продолжительности жизни", - сказал министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.