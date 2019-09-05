Смертность от гриппа в России за последние 10 лет снизилась в 20 раз

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Смертность от гриппа в России за последний 10 лет снизилась в 20 раз благодаря профилактике, сообщила в четверг глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на сессии Восточного экономического форума "На пути к здоровому обществу Дальнего Востока".

"В 20 раз снизилась смертность от гриппа за последние 10 лет, и существенно снизилась заболеваемость от гриппа и его сопряженных состояний", - сказала она.

По словам министра, в России активно идет работа по профилактике инфекционных заболеваний среди населения, в том числе вакцинация от гриппа. Кроме того, расширяется национальный календарь прививок. "Профилактика многообразна - это маркетинговые программы, ключевые диспансерные наблюдения, и это иммунопрофилактика и вакцинация", - добавила Скворцова.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.