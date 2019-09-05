В Сахалинской области ввели льготу на транспортный налог для многодетных семей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы приняли в четверг во втором (окончательном) чтении законопроект о дополнительной льготе на транспортный налог многодетным семьям региона, передает корреспондент ТАСС.

Сейчас в области уже действует льгота в виде полного освобождения от уплаты налога на одно транспортное средство для одного из родителей в многодетной семье. Но это право распространяется только на малоимущие семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты.

"Если раньше льгота распространялась только на малообеспеченную категорию, то здесь предлагается освободить многодетные семьи, независимо от материального положения, но с условием наличия транспорта с мощностью не более 200 лошадиных сил", - сообщила депутат Сахалинской областной думы, инициатор законопроекта Наталья Захарчук. Все депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта. Он начнет действовать с 1 января 2020 года.

В июле Наталья Захарчук рассказывала журналистам, что необходимость в принятии законопроекта появилась в связи с тем, что в Сахалинской области с каждым годом становится все меньше малоимущих граждан, несмотря на то, что всего в регионе в 2019 году 6257 многодетных семей. К примеру, существующей сейчас льготой на транспорт в 2015 году воспользовались 157 семей, в 2016 году - 117, в 2017 году - 73. Все дело в том, что получаемые многодетными семьями доходы уже не позволяют считать их малоимущими, а значит, и получать льготу. При этом людям все равно приходится нести больше расходы на воспитание, содержание и обучение детей.

Ранее в этот же день сахалинские парламентарии приняли закон о снижении в регионе транспортного налога на 30% на легковые автомобили любой мощности, мотоциклы и мотороллеры.