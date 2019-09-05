Для ликвидации трехсменного обучения в Бурятии до конца 2019 года построят шесть школ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Шесть школ будут построены в Бурятии до конца года для ликвидации трехсменного обучения. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов.

"Мы до конца года должны сдать шесть новых школ. Сейчас всего строится 10: шесть в этом году и четыре - в следующем году. А всего до 2021 года у нас 12 школ новых строится", - сказал Цыденов.

Он добавил, что возможности, которые дало Бурятии вхождение в Дальневосточный федеральный округ, позволили сделать хороший капитальный ремонт в 27 школах. "Это немаловажно само по себе, то есть это где-то равносильно строительству новой школы, - пояснил глава региона. - Существуют образовательные учреждения уже в непотребном виде, и ты ее привел в соответствие - почти как новую школу построил".

Цыденов добавил, что в республике решена проблема с обеспеченностью теплыми санузлами. В 2018 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что теплых туалетов до сих пор нет в школах Дагестана, Бурятии и Забайкалья. "Была [проблема с теплыми туалетами], но мы ее решили. В прошлом году еще решили", - сказал Цыденов.

Бурятия - один из российских регионов, где не хватает школ и существует проблема обучения детей в третью смену. В регионе порядка 1 тыс. детей учатся в третью смену из-за нехватки учреждений образования. В 2019 году работы по строительству новых школ начались в рамках национального проекта "Образование".

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.