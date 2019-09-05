Скворцова рассказала, кому стоит прививаться от гриппа в первую очередь

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Люди, страдающие ожирением и хроническими заболеваниями, должны одни из первых прививаться от гриппа, так как они попадают в группу риска из-за ослабленного иммунитета. Об этом сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в рамках Восточного экономического форума.

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"Прежде всего она (четырехвалентную вакцина от гриппа - прим. ТАСС) предназначена для людей с хроническими заболеваниями. Такими как диабет, хронические обструктивные болезни верхних дыхательных путей, ишемическая болезнь сердца, людей, страдающих ожирением. Потому что повышенный вес, когда он переходит в стадию ожирения, приводит к иммуносупрессии и снижению иммунитета", - сказала министр.

Согласно данным Минздрава РФ по заболеваемости всего населения России, число россиян с диагнозом ожирение в 2018 году составило 2,02 млн человек по сравнению с 19,3 млн в 2017 году. В прошлом году с впервые установленным диагнозом было зафиксировано более 10 тыс. человек среди взрослого населения, среди детей в возрасте до 14 лет - более 97 тыс.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.