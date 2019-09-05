Скворцова рассказала о высоком уровне смертности трудоспособного населения ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Общая смертность по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) соответствует среднестатистическому уровню по России. Однако смертность трудоспособного населения выше на 21%, сообщила в четверг глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на сессии Восточного экономического форума "На пути к здоровому обществу Дальнего Востока".

"Если говорить о Дальневосточном федеральном округе, то общая смертность примерно соответствует среднему российскому уровню, даже несколько ниже. Если мы посмотрим на смертность людей трудоспособного возраста, то она выше, чем среднероссийский уровень на 21%", - сказала министр.

Скворцова пояснила, что на 60% больше людей, чем в среднем по стране, умирают от внешних причин, в два раза больше от социальных инфекций, таких как туберкулез, и на 15-20% по всем основным причинам смертности. "Но это, скорее всего, вторичная связь от основной причины - высокого уровня алкоголизации. Мы гордимся тем, что за последние годы мы в два раза уменьшили потребление алкоголя. Также как мы гордимся тем, что мы на треть снизили уровень курения табака у взрослых, и в 2,5 раза - у детей и подростков. Но вот эта благостная картина позитивных тенденций не равномерно распределяется по стране", - добавила министр.

Для увеличения продолжительности жизни и улучшения здоровья населения, Минздрав активно ведет пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ) и проводит мероприятия по оздоровлению населения. В частности, предпринимаются меры по популяризации борьбы с вредными привычками, приобщение людей с детства к правильной культуре заботы о своем здоровье, правильному питанию, в том числе составлению рациона по сочетанию продуктов, кратности питания и размеру порций. Кроме того, активно ведется психологическая работа по борьбе со стрессом.

"Чтобы продвинуть это, создан специальный федеральный проект в рамках нацпроекта "Демография" по созданию системы общественного здоровья и ЗОЖ. Это и создание сети центров общественного здоровья и формирования прямой связи с населением каждого населенного пункта, территориальных программ", - рассказала Скворцова, добавив, что одной из важных мер также является всероссийская диспансеризация.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.