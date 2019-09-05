В ВОЗ рассказали о роли инвестиций в здоровое питание

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в продвижение правильного питания могут спасти к 2025 году 3,7 млн жизней. Такой вывод содержится в опубликованном в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая считает, что следует сделать больший акцент на "обеспечении оптимального питания на каждом этапе жизни человека"

"Питание должно позиционироваться в качестве одного из ключевых элементов пакета основных услуг в сфере здравоохранения", - заявила в связи с публикацией доклада помощник генерального директора ВОЗ Наоко Ямамото, курирующая в организации вопросы обеспечения всеобщего доступа населения к медицинским услугам. "Требуется также улучшить пищевую среду, которая позволила бы всем людям следовать более здоровым диетам", - подчеркнула она.

Как отмечается в докладе, речь идет о том, чтобы пищевые рекомендации и компоненты были предусмотрены в комплексе услуг по охране здоровья, которые получает население. Это, в частности, обеспечение будущих матерей до родов препаратами, содержащими железо и фолиевую кислоту, отсрочка зажима пуповины после рождения ребенка, чтобы он мог получить важные питательные вещества, поддержка грудного вскармливания, продвижение среди взрослых диеты с ограничением сахара, а среди детей - с ограничением соли. Авторы исследования пришли к выводу, что каждый доллар, вложенный донорами в базовые программы питания, принесет $16 для местной экономики.

Эксперты отмечают прогресс, достигнутый человечеством в сфере питания. Так, количество случаев задержки в развитии детей в возрасте до пяти лет уменьшилось в мире с 252,5 млн в 1990 году до 149 млн в 2018 году, то есть с 39,2% до 21,9%. Вместе с тем в странах Африки и Юго-Восточной Азии ситуация улучшается медленнее, чем в других регионах.

Серьезное беспокойство в ВОЗ высказывают в связи с усугубляющейся проблемой ожирения. Если в 1990 году с ней столкнулись 4,8% детей, то в 2018 году - 5,9%. То есть число детей с ожирением выросло за 28 лет на 9 млн. Среди взрослых ситуация также имеет негативную динамику практически во всех регионах планеты и странах мира. По данным на 2016 год, в мире насчитывалось 1,3 млрд людей с избыточным весом, из которых у 650 млн (13% населения) было ожирение.

ВОЗ напоминает, что ожирение - это главный фактор риска развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, мышечных и костных нарушений, а также некоторых видов рака.