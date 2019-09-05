Власти Хабаровского края не планируют переселять поселок Эльга на Бурее, где был оползень

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края не будут переселять поселок Эльга, который находятся рядом с селом Чекунда на реке Бурея, где зимой произошел сход грунта. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Вопрос переселения жителей села Чекунда остается актуальным, расселение Эльги и Усть-Ургала не планируется, значительной угрозы для них нет", - сказал Фургал.

В декабре 2018 года скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище, водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший в стране за последние годы, его объем составил около 24 млн кубометров. В январе-феврале 2019 года армейские подразделения расчищали русло Буреи: военнослужащие с помощью взрывов сформировав канал, по которому пошла вода. Местные власти сообщали об угрозе подтопления во время паводков близлежащих поселений - Чекунда, Эльга и Усть-Ургал с населением порядка 400 человек. Вопрос расселения рассматривался по Чекунде и Эльге.

Фургал добавил, что расселение Чекунды необходимо в связи с сохраняющейся угрозой подтопления из-за высоких паводков на Бурее. Для расселения требуется дополнительное финансирование из федерального бюджета в сумме около 320 млн рублей. Край продолжает работу с федеральным центром по изысканию этих средств, соответствующие обращения находятся в правительстве РФ и в отраслевых ведомствах.

"Сейчас мы проводим капитальный ремонт квартир в Чегдомыне, куда жители Чекунды смогут переселиться на временной либо постоянной основе. Ремонт завершится к ноябрю. В самой Чекунде за счет средств краевого бюджета переносим кладбище, которое подтапливало. Это социально значимый момент", - добавил Фургал.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, из-за Чекунды в настоящее время невозможно использовать в полной мере свободный объем Бурейского водохранилища для сдерживания дополнительных притоков реки Бурея в период паводка. Бурея, где находится Бурейское водохранилище, пояснили в правительстве, существенно влияет на уровень реки Амур. Уровень воды в Бурейском водохранилище регулируется филиалом ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС" через сбросы, в том числе холостые. Переселение жителей Чекунды обеспечит безопасность проживания граждан, а также даст возможность эффективно регулировать сбросы с Бурейского водохранилища, что будет способствовать более стабильной паводковой обстановке на реке Амур, а также предотвращению наводнений на территории Хабаровского края.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.