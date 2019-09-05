Группа ВИС инвестирует в проект культурного кластера в Якутии стоимостью 18,6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Группа ВИС выступит инвестором создания уникального культурного кластера в Якутске стоимостью 18,6 млрд рублей, который объединит филармонию, центр эпоса и два национальных театра. Соглашение между группой и правительством Якутии подписали в четверг на полях ВЭФ-2019.

Подписи под документом подписали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и член совета директоров группы ВИС Сергей Ромашов.

По условиям соглашения, группа ВИС выступит в проекте инвестором, проектировщиком и застройщиком, а после ввода объекта будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение восьми лет. В группе ВИС уточнили, что благодаря механизму государственно-частного партнерства (ГЧП) республике "удастся в короткие сроки реализовать амбициозный инвестиционный проект без серьезной нагрузки на собственный бюджет".

"Предварительная стоимость создания культурного кластера оценивается в 10 млрд рублей. Общая стоимость ГЧП-проекта на всем жизненном цикле составит 18,6 млрд рублей. Бюджетные выплаты инвестору распределены на 11 лет и будут включать компенсации затрат на проектирование, строительство, техническую эксплуатацию и компенсацию процентов по привлекаемому долговому финансированию", - рассказали журналистам в пресс-службе компании.

О культурном кластере

Партнеры представили также на ВЭФ видеопрезентацию архитектурной концепции комплекса. Она вобрала в себя как современные строительные инновации, так и национальные традиции древнего народа саха. В разработке принимали участие архитекторы и дизайнеры компании-проектировщика московского "Зарядья". Контуры масштабного здания отсылают к традиционному рельефу местности Якутии, мультимедийные фасады напоминают знаменитые Ленские столбы, а на крыше расположится панорамная композиция "Три урасы" (ураса - старинное якутское летнее жилище).

Четырехэтажное здание площадью около 28 тыс. кв. м. разместится на набережной озера Сайсары. В рамках проекта будет выполнен большой комплекс работ по берегоукреплению и масштабному благоустройству. Территория вокруг культурно-развлекательного комплекса площадью свыше 12 тыс. кв. м. станет новым общественным и рекреационным пространством, точкой притяжения жителей республики и туристов.

Общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тыс. мест. Центр эпоса и искусств объединит трансформируемой сценой национальный театр Олонхо и Саха академический театр. В компании ожидают, что возведение филармонии планируется завершить до конца 2022 года, Арктического центра - годом позже. "Поочередный ввод объектов, объединенных в одно здание, станет еще одной особенностью проекта, требующей оригинальных технических решений. При проектировании также будут учтены сейсмические особенности региона", - уточнили в компании.

"Умная поликлиника" в Якутске

Власти Якутии и группа ВИС подписали на полях ВЭФ соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) при создании "умной" поликлиники в Якутске стоимостью около 3,1 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году. "Стоимость строительства и оснащения объекта составит 1,7 млрд рублей. Общий объем проекта оценивается в 3,1 млрд рублей с распределенными бюджетными выплатами на период до 2029 года и включает затраты не только на проектирование, строительство и поставку медицинского и технологического оборудования, но и техническую эксплуатацию поликлиники частным партнером в течение семи лет после ввода ее в эксплуатацию", - сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Поликлинический комплекс площадью 8,5 тыс. кв. м на 600 посещений в смену будет оснащен современными магнитно-резонансными томографами, цифровыми ультразвуковыми диагностическими системами экспертного класса, рентгеновским, эндоскопическим, маммографическим и флюорографическим оборудованием. Поставку, пусконаладку и последующую техническую эксплуатацию в течение семи лет после ввода объекта в эксплуатацию обеспечит группа "ВИС".

В компании уточнили, что оборудование поликлиники планируется подключить к единой информационной системе "Умная поликлиника". Данные будут передаваться лечащему врачу в электронном формате, что позволит избежать повторных посещений регистратуры при направлении пациентов к другим специалистам.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.