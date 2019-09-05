Кремль будет ежегодно исследовать уровень доверия населения президенту

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация президента РФ будет ежегодно исследовать уровень доверия граждан власти, в том числе президенту страны. Соответствующие поправки в Федеральный план статистических работ приняты распоряжением правительства, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что также исследованию подлежит уровень доверия главам регионов. Эти данные будут предоставляться Кремлем 15 апреля каждого года.

Кроме того, в план включены еще 14 показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации. Среди них - уровень бедности, уровень реальной среднемесячной зарплаты, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования и ряд других.

"Сбор статистических данных по этим показателям позволит получить достоверную оценку эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации", - отметили в кабмине.