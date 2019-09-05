Концертный зал и детский музей появятся во дворах Политехнического музея в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Внутренние дворы Политехнического музея в Москве в ходе реконструкции накроют прозрачной крышей, создав под ее сводами концертный зал и детский музей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"В Южном дворе стоят три небольших домика разной этажности. Все автономное пространство будет полностью отдано детям разного возраста. Посетители смогут оставить детей под присмотром сотрудников музея и пойти смотреть экспозицию. А большой пустой Северный двор превратится в важную для музея и всего города event-площадку, качество звука будет очень высоким", - приводят в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, хорошее качество звука в концертном зале будет создано за счет системы ширм высотой 6-7 м, опоясывающих весь двор. У конструкции есть вращающиеся пластины, которые улавливают звук и глушат его. Высота потолков концертной площадки составит 36 м.

Как пояснили в пресс-службе, здание Политеха представляет собой восьмерку с двумя внутренними дворами, они и будут перекрыты стеклянными атриумами с каркасом из авиационного алюминия.

Реставрация здания Политехнического музея началась в 2013 году, а экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен. Завершить реставрацию планируют в 2020 году.